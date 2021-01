(Agenzia Vista) Milano, 23 Gennaio 2021 Caos dati Lombardia, Fontana: “Altre Regioni in zona sbagliata? Non lo so e non mi interessa” “Anche altre Regioni potrebbero essere in fasce sbagliate? Non lo so e non mi interessa. Mi preoccupo per l’algoritmo per le conseguenze che ha su Regione Lombardia. Se altre regioni hanno subito svantaggi o errori per l’algoritmo non lo so”. Così il presidente della Lombardia Attilio Fontana in conferenza stampa. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev