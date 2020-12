(Agenzia Vista) Venezia, 30 dicembre 2020 Capodanno, Zaia: “Non ho motivo di festeggiare sapendo di persone che lottano tra vita e morte” “Io non ho motivo di festeggiare sapendo che abbiamo delle persone che lottano tra la vita e la morte. Lottano per restare in vita" Così il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia al tradizionale punto stampa in diretta su Facebook / Facebook Luca Zaia 01_13 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev