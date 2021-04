Caso Durigon, Salvini: “Vicenda surreale. M5S si agita per nascondere problemi in casa Grillo”

(Agenzia Vista) Roma, 29 aprile 2021 “Quanto alla vicenda di Durigon mi sembra surreale. Secondo me i 5 Stelle si stanno agitando tanto per nascondere i problemi in casa Grillo” lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini sul caso delle intercettazioni del sottosegretario leghista Claudio Durigon. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev