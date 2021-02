(Agenzia Vista) Roma, 27 febbraio 2021 Caso Khashoggi, Fratoianni: “Renzi chiarisca rapporti con Bin Salman” "Mohammed Bin Salman è il ministro della difesa di quel Paese, e Renzi è un senatore della commissione difesa del nostro Paese. Aveva promesso di rispondere sui suoi rapporti con quel regime. Bene credo che sia arrivato quel momento. Il principe saudita a cui Matteo Renzi si è rivolto parlando di Nuovo Rinascimento, dimostrando la sua invidia per il basso costo del lavoro in Arabia Saudita, è un personaggio assai oscuro, come dimostra anche l'ultimo rapporto del governo Usa sull'omicidio del giornalista Khashoggi". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni in un video. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev