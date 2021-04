(Agenzia Vista) Roma, 21 aprile 2021 “Io sono sempre per la democrazia, per la libertà di pensiero e di parola. Ovunque qualcuno venga arrestato per il suo pensiero troverà in me un fiero oppositore” lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini rispondendo alle domande dei giornalisti sulle condizioni dell’oppositore russo Aleksej Naval'nyj. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev