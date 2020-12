(Agenzia Vista) Roma, 3 dicembre Caso Paladino, Conte: “Attacchi personali e falsità. Mia compagna non ha preso auto di scorta” “Io e la mia compagna Olivia Paladino abbiamo ricevuto attacchi personali. È stato fatto un esposto in procura per uso improprio della scorta. Completamente falso. Vorrei chiarire che la mia compagna non ha preso l’auto della scorta e che io non ho mandato la scorta che invece stava aspettando me ed è intervenuta perché ha visto concitazione” lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte durante la conferenza stampa a Palazzo Chigi. / Facebook Palazzo Chigi Durata: 01_43 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev