(Agenzia Vista) Roma, 24 novembre 2020 Castelli: "Necessario rimandare scadenze fiscali e subito fondo perduto per chi ha perso fatturato" "Per il Movimento 5 stelle è necessario rimandare scadenze fiscali e fondo perduto per le aziende che non hanno chiuso ma hanno avuto grande calo di fatturato". E poi pacchetto salva imprese che posa aiutare creditori e imprenditori a superare il momento di crisi. Lo ha detto la viceministra all'Economia Laura Castelli. 00_21 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev