Roma, 21 apr. (askanews) - Un vero cimitero di biciclette: immagini dall'alto di migliaia di dueruote di mille colori abbandonate alla periferia della cittè di Shenyang. Incubo degli urbanisti, sono i resti di startup di bici condivise come le Ofo. Basso costo, facili da lasciare in giro, ma poi restano i relitti arruginiti e rotti in giro per le città: un problema con cui si confrontano anche molte città occidentali.