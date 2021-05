Cittadinanza onoraria a Segre, Scalfarotto: "Simbolo di testimonianza e di impegno concreto"

(Agenzia Vista) Napoli, 21 maggio 2021 "Liliana Segre è un simbolo. E' la testimonianza del passato ma è anche il simbolo dell'impegno concreto con la commissione sull'odio che lei stessa ha promosso. La cittadinanza onoraria a Ercolano è importante, perchè rappresenta un momento di riflessione e di grande civismo, una frattura netta con la camorra, che si pone dal lato completamente opposto alla direzione che l'amministrazione sta dando a questa città", così il sottosegretario al Ministero dell'interno Ivan Scalfarotto in occasione della cerimonia per la cittadinanza onoraria a Liliana Segre a Ercolano, in provincia di Napoli. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev