(Agenzia Vista) Cuneo, 22 marzo 2021 Colle di Tenda, Morelli: "Intervento emergenziale finito, ora si parli del futuro della Valle" "Purtroppo ad ottobre è venuto il disastro, ma quello che doveva essere fatto in maniera emergenziale è stato fatto, ora si torni a parlare del futuro della Valle.". Lo dice il viceministro alle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, Alessandro Morelli, oggi in visita in Piemonte presso i cantieri di Galleria del Tenda e Autostrada Asti-Cuneo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev