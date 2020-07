(Agenzia Vista) Roma, 14 luglio 2020 Comandante Diamond Princess: “Mattarella mi ha fatto i complimenti per gestione emergenza” Il comandante della Diamond Princess, Gennaro Arma, rimasto a bordo durante il periodo di quarantena al largo di Yokohama in Giappone, è stato insignito del titolo di Commendatore al merito dalla Repubblica dal Presidente Sergio Mattarella. “Mattarella mi ha fatto i complimenti per gestione emergenza” queste le parole di Arma dopo aver incontrato il Presidente al Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev