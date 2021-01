(Agenzia Vista) Roma, 21 gennaio 2021 Commemorazione Macaluso in Senato, Casellati ne ricorda le origini e lo spirito in Aula “Senatori, desidero invitare l'aula a stringersi in un momento di solenne raccoglimento in ricordo del senatore Emanuele Macaluso. Nato a Caltanissetta il 21 marzo 1924, figlio di un operaio delle ferrovie e di una casalinga, Emanuele Macaluso si era diplomato perito minerario perché quella era la scuola che avevano frequentato i suoi fratelli e quelli erano gli unici libri disponibili in famiglia. Ed è proprio negli anni dell'adolescenza che matura in lui la consapevolezza delle enormi difficoltà in cui versava la sua terra e la volontà di rimboccarsi le maniche per migliorare le condizioni di vita di tanti concittadini. Questo lo spirito con cui Emanuele Macaluso ha sempre interpretato il suo impegno pubblico, così come la sua militanza politica tra le fila del Partito Comunista Italiano. Quel partito di cui divenne presto dirigente e figura chiave in un’epoca complessa di fragili equilibri economici e di profondi conflitti sociali”. Così la Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, intervenendo alla commemorazione del senatore Macaluso in Aula. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev