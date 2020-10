(Agenzia Vista) Roma, 31 ottobre 2020 Conte: "Chiesto a presidenti Camere strumento per dialogo con tutti per decisioni rapide" Anche quest'anno il Foglio organizza la Giornata dell'ottimismo, l'evento in diretta streaming sul sito e sui canali social del Foglio. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte (presidente del Consiglio), intervistato da Claudio Cerasa: "Ieri ho chiamato i presidenti della Camera e del Senato e ho chiesto di trovare uno strumento, un luogo per confrontarsi in modo celere con il Parlamento. Quindi non solo forze di maggioranza ma anche di opposizioni per assumere decisioni rapide. I presidenti mi hanno assicurato che mi faranno sapere in tempi brevi". / Il Foglio Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev