(Agenzia Vista) Roma, 22 ottobre Conte: “Condivido preoccupazione per aumento contagi in Europa e in Italia” “Siamo consapevoli difficoltà che stanno attraversando le aziende. Siamo a conoscenza degli sforzi fatti per riorganizzare il lavoro. Condivido la preoccupazione per l’aumento dei contagi a cui stiamo assistendo in tutta Europa e in Italia”. Queste le parole del presidente del Consiglio Giuseppe Conte durante il suo intervento per il Festival del Lavoro 2020. / Facebook Giuseppe Conte Durata: 01_11 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev