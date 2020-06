(Agenzia Vista) Roma, 18 giugno 2020 Conte: “Egitto interessato a buoni rapporti con Italia, faccio leva su questo per Regeni” “Egitto interessato a buoni rapporti con Italia, faccio leva su questo per Regeni” queste le parole del Premier Giuseppe Conte durante la commissione d’inchiesta sulla morte di Giulio Regeni in cui è stato convocato. Web camera tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev