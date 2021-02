(Agenzia Vista) Firenze, 26 febbraio 2021 Conte: “Giorno che segna mio rientro in Ateneo Firenze, lo dedico a studenti” “Questo giorno, che segna il mio rientro in Ateneo a Firenze, lo dedico a tutti gli studenti. Un grazie al Rettore e a tutto il personale dell'Università”. Così esordisce Giuseppe Conte per la lectio magistralis all'Università di Firenze, dal titolo "Tutela della salute e salvaguardia della economia: lezioni dalla pandemia" UniFi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev