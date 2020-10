(Agenzia Vista) Roma, 22 ottobre Coprifuoco a mezzanotte, i baristi di Roma centro: “Noi penalizzati rispetto a periferia” “Stasera sarà ancora peggio del solito per via del coprifuoco a mezzanotte quindi già alle 11 la gente andrà via. Le periferie di Roma ora stanno nettamente meglio perché non hanno bisogno di turismo avendo un’utenza locale e perché da loro i controlli sono da sempre meno rigidi” è l’opinione di un gestore di bar del centro storico di Roma a poche ore dall’inizio del coprifuoco serale imposto da un’ordinanza della sindaca Raggi per contrastare la seconda ondata di Covid-19. Durata: 01_31 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev