(Agenzia Vista) Venezia, 31 maggio 2021 "Abbiamo la necessità di garantire al fianco della tutela della salute la riapertura dei flussi turistici. Per quanto riguarda la vaccinazione ai turisti, se c'è possibilità di farlo in maniera semplice e organizzata, perchè no", così il ministro del Turismo Garavaglia in visita in Veneto. / Facebook Luca Zaia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev