(Agenzia Vista) Roma, 13 maggio 2021 “Sono convinta che sia arrivato il momento di spostare l’orario del coprifuoco. Questo è il frutto positivo di un metodo che è quello del Governo Draghi: si decide sulla base dei dati. Oggi grazie a una straordinaria campagna vaccinale possiamo rimettere in moto il Paese” sono le parole della ministra per le Pari opportunità Elena Bonetti in un’intervista esclusiva dell’Agenzie Vista. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev