Coronavirus avanza a Londra, ma per ora solo consigli da Johnson

Londra, 20 mar. (askanews) - Dall'immunità di gregge ai consigli per gli acquisti. L'andamento ondivago delle dichiarazioni del premier britannico Boris Johnson continua a spiazzare i sudditi della regina Elisabetta II, anche loro divisi tra lo spavento per il Covid 19 e la tentazione del pub."Possiamo batterlo insieme, ma solo se seguiamo i consigli del governo e ci prendiamo cura l'uno dell'altro" scrive Johnson su Twitter, invitando a non prendere d'assalto i negozi, assicurando che i commercianti non alzeranno vertiginosamente i prezzi. No proibizioni comunque, solo consigli. Per ora sospeso il cambio della guardia a Buckingham Palace. Scuole chiuse da lunedì, ma non tutte e neppure i pub, dai quali Johnson invita però a stare lontani.Tuttavia la possibilità di "invertire la tendenza" dei contagi nel giro di 12 settimane, di cui il premier ha parlato, non sembra essere confermata dagli scienziati dell'isola. Loro continuano a invitare a necessarie restrizioni ai contatti sociali, forse per oltre un anno.