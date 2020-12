(Agenzia Vista) Bruxelles, 11 dicembre 2020 Coronavirus, Conte: "Cautela su spostamenti, Parlamento sovrano su modifiche" Il Piano di misure di contenimento del Covid "lo abbiamo fatto pensando che nella situazione in cui siamo e nella prospettiva che possa arrivare terza ondata, e dunque non possiamo consentire occasioni di convivialità" "Se il Parlamento assumendosene tutta la responsabilità vuole introdurre qualche modifica” per consentire gli spostamenti “in comuni più piccoli, lo farà. Il Parlamento è sovrano”. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio europeo a Bruxelles. / Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev