(Agenzia Vista) Roma, 03 dicembre 2020 Coronavirus, Conte: "Sarà un Natale diverso, ma non meno autentico" "Dobbiamo continuare a lungo su questa strada, attendere che il piano dei vaccini sarà operativo e le cure con l'inizio dell'anno. Sarà un Natale diverso da tutti gli anni, ma non meno autentico". A Palazzo Chigi la conferenza stampa del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, per illustrare le misure del nuovo Dpcm. / Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev