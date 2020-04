Coronavirus, Di Maio: arrivati da Ucraina 30 medici e infermieri

Roma, 4 apr. (askanews) - Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha accolto a Pratica di Mare il volo arrivato dall'Ucraina con a bordo "30 medici e infermieri". E ha annunciato l'arrivo, in giornata, di altri due voli dall'Egitto, con a bordo anche la ministra degli esteri egiziana."Sono principalmente anestesisti e specializzati in terapia intensiva", ha detto il ministro, ricordando che sono attesi sempre oggi "altri due voli dall'Egitto, con a bordo la ministra della Sanità egiziana".Il ministro ha poi anticipato che "arriveranno medici e infermieri da tutto il mondo, perchè mi stanno chiamando tanti amici ministri degli Esteri, dicendomi che sono amici dell'Italia e che vogliono aiutarci. Senza questi aiuti non ce l'avremmo fatta e non ce la faremmo", ha concluso Di Maio.