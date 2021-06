Raggi inaugura l’albero per Rino Gaetano a Roma: “Omaggio che rappresenta il suo spirito”

(Agenzia Vista) Roma, 3 Giugno 2021 “A 40 anni dalla tragica scomparsa di Rino Gaetano accendiamo una luce all’interno della nostra città. Abbiamo voluto rivestire un albero in via Nomentana, esattamente nel luogo dell’incidente. La cosa simbolica di questo vestito è che riprende il suo maglione, il cilindro che lui amava e la scarpetta. Rappresenta lo spirito di Rino Gaetano, spirito che è ancora tra noi”. Lo ha detto il sindaco di Roma, Virginia Raggi, a margine dell’inaugurazione dell’“Albero per Rino", omaggio al cantautore scomparso. / Roma Capitale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev