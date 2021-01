(Agenzia Vista) Bolzano, 12 gennaio 2021 Coronavirus, in Alto Adige tanti obiettori, subito al via vaccinazione over 80 "In Alto Adige la cultura del vaccino è molto bassa da anni. Da noi tanti non vogliono farsi vaccinare per vari motivi, non c'è un'apertura al vaccino come nel resto d'Italia". Lo ha detto Thomas Widmann, assessore alla Sanità della Provincia di Bolzano in conferenza stampa, annunciando che, dato l'alto numero di obiettori tra personale sanitario e nelle Rsa, in Alto Adige inizierà da subito la vaccinazione anti-Covid agli over 80 e di altre categorie a rischio. 02_14 Land Südtirol Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev