Milano, 9 mag. (askanews) - Misure contro il coronavirus nel cuore dell'Islam. All'ingresso della sacra Moschea di La Mecca, la più grande del mondo, sono state installate delle cabine per disinfettare le persone che entrano per pregare nel pieno del mese sacro del Ramadan.All'interno viene imposto il distanziamento fra una persona e l'altra, ma le mascherine non sono obbligatorie.In Arabia Saudita attualmente si registrano più di 35mila casi e 229 morti.