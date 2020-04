Coronavirus, la Spagna proroga lockdown fino al 25 aprile

Roma, 4 apr. (askanews) - Il primo ministro spagnolo, Pedro Sanchez, ha annunciato la proroga del lockdown di altre due settimane per contrastare la diffusione del contagio da coronavirus."Annuncio che il Consiglio dei Ministri martedì prossimo chiederà nuovamente l'autorizzazione del Congresso dei deputati a prorogare lo stato di allerta dal 12 aprile fino alla mezzanotte di sabato 25 aprile, chiederemo nuovamente al Congresso dei deputati di prorogarlo di due settimane", ha annunciato Sanchez.Intanto il numero dei contagi in Spagna continuano a crescere. Il Paese ha registrato altri 809 decessi per coronavirus, che portano a 11.744 il numero complessivo dei morti. Stando ai dati diffusi dal ministero della Sanità, i casi di contagio sono passati a 124.736, rispetto ai 117.710 di ieri.