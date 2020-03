(Agenzia Vista) Varsavia, 16 marzo 2020 Coronavirus, paramedici polacchi in ambulanza diventano 'Ghostbusters': "Non perdere il buon umore" "L'importante è non perdere il buon umore" Così un paramedico a Varsavia postando un video su facebook in cui insieme ai colleghi ballano al ritmo della colonna sonora dei 'Ghostbusters' mentrre sfrecciano per un'emergenza. Fonte: Facebook/Grzes Ratownik Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev