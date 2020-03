(Agenzia Vista) Roma, 22 marzo 2020 Coronavirus, Salvini: "Aprire il Parlamento subito, no a decreti di notte che creano caos" Il leader della Lega, Matteo Salvini, commenta le misure del Governo per fare fronte all'emergenza coronavirus: "Non è possibile andare avanti così: decreti annunciati di notte che poi la mattina non ci sono e lanciano mezzo Paese nel caos. Occorrono chiarezza e il coinvolgimento di tutti, occorre riaprire il Parlamento perché certe scelte vanno prese tutti insieme" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev