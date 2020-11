(Agenzia Vista) Roma, 24 novembre 2020 Coronavirus, Salvini: "Dietro lo sci ci sono 20 mld di euro, e lavoro per migliaia italiani" "Problema non sono le persone che voglio sciare a Courmayer o a Madonna di Campiglio, c'è lavoro, turismo, bar e alberghi, sono 20 miliardi di euro. E' un comparto enorme". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini in una diretta sui social. 03_10 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev