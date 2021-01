(Agenzia Vista) Roma, 13 gennaio 2021 Coronavirus, Speranza: “Covid ha mesi contati, con vaccino luce in fondo al tunnel” "Finalmente vediamo la luce in fondo al tunnel ma non abbiamo ancora vinto. La nottata non è ancora passata. L'ultimo miglio è ancora lungo e irto di ostacoli da superare. C'è una rinnovata fiducia ma non dobbiamo abbassare la guardia". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, in Aula alla Camera. 01_33 Camera webtv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev