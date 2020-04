Coronavirus, Trump: consigliato uso mascherina ma io non la metto

Roma, 4 apr. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che i funzionari sanitari consigliano agli americani di coprirsi il volto con la mascherina quando lasciano le loro case."Il Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie - ha detto Trump in conferenza stampa - raccomanda di coprire il viso con maschere non mediche come ulteriore precauzione di salute pubblica, quindi è volontario, non è necessario farlo. Si suggerisce di farlo per un certo periodo di tempo, ma è volontario. Il Centro raccomanda agli americani di indossare una semplice mascherina di stoffa che può essere acquistata online, o semplicemente fatta a casa, probabilmente utilizzando materiali che si hanno già a casa".Ma lo stesso presidente americano ha annunciato che lui non indosserà la mascherina. "Io non credo che userò la mascherina - ha aggiunto il presidente americano - è una raccomandazione. Mi sento bene. È solo che non voglio indossarla, non so...mentre sono dietro quella bella scrivania nello Studio Ovale. Penso che indossare una mascherina mentre saluto presidenti, primi ministri, dittatori, re, regine. Non so... Forse cambierò idea".