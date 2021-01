Covid, 18mila morti in 24 ore nel mondo. Europa in allerta

Roma, 28 gen. (askanews) - La pandemia di coronavirus ha fatto registrare un nuovo record giornaliero di morti in tutto il mondo: oltre 18.000 in 24 ore.Le varianti del virus ormai circolano in numerosi paesi, quella rilevata per la prima volta in Gran Bretagna è stata individuata in 70, quella sudafricana in almeno 31 paesi. Il primo ministro britannico Boris Johnson ha detto che auspica la riapertura delle scuole a marzo. Francia e Germania stanno studiando nuove strette per ridurre i contagi, mentre la Norvegia ha chiuso i confini."Dalla mezzanotte di venerdì introdurremo regole di ingresso più severe fino al 12 marzo - ha detto la premier Erna Solberg - in pratica i confini saranno chiusi per tutti coloro che non vivono in Norvegia".In controtendenza Mosca dove si è deciso di riaprire bar, locali e ristoranti anche tutta la notte, con distanziamento e precauzioni.