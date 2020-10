Covid-19, Angela Merkel chiama i tedeschi a maggiori sacrifici

Berlino, 24 ott. (askanews) - "L'imperativo per tutti noi è ridurre i contatti e incontrare meno persone". La cancelliera tedesca Angela Merkel ha richiamato i cittadini tedeschi ad avere comportamenti più accorti per cercare di ridurre il dilagare di contagi da coronavirus Sars-Cov2."Non siamo impotenti nell'affrontare il virus - ha detto - le nostre azioni determinano la forza e la velocità con cui si diffonde. Se restiamo uniti, tutti possiamo affrontare l'enorme sfida rappresentata da questo virus".La Germania ha confermato 14.714 nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore, il più alto incremento giornaliero da quando l epidemia è partita mentre il bilancio delle vittime ha superato la soglia dei 10mila decessi, con 49 nuovi morti nelle ultime ore. Oltre 314mila persone, invece, sono guarite dall inizio dell epidemia.SOTTOTITOLI:Non siamo impotentinell'affrontare il virus.Le nostre azioni determinanola forza e la velocità con cui si diffonde.L'imperativo per tutti noi èridurre i contatti e incontrare meno persone.Se restiamo uniti, tutti possiamo affrontarel'enorme sfida rappresentata da questo virus.