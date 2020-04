Covid-19, in India ai senza tetto pensa l'insegnante di yoga

Nuova Delhi, 9 apr. (askanews) - Un insegnante di yoga fa lezione ai senza tetto a Nuova Delhi in un complesso sportivo divenuto centro d'accoglienza temporaneo a Ghaziabad, periferia della capitale indiana. L'India, con i suoi 1,3 miliardi di abitanti, è sotto lockdown per arginare il Covid-19 dal 25 marzo 2020.Più di 400 milioni di indiani vivono di economia sommersa e con le restrizioni della pandemia rischiano di finire in povertà, ha messo in guardia questa settimana l'Organizzazione internazionale del lavoro. Il governo indiano ha annunciato versamenti di denaro direttamente nei loro conti bancari e aiuti per ricevere alimenti.