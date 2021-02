Covid, a Ginevra concerti d'orchestra per un solo spettatore

Roma, 25 feb. (askanews) - Concerti privati gratuiti a Ginevra, esibizioni dal vivo per un singolo spettatore, in un'atmosfera intima e in totale sicurezza, a distanza e con mascherina.Li organizza l'Orchestre de la Suisse Romande (OSR) per mantenere un legame con il pubblico nonostante la chiusura delle sale da concerto a causa della pandemia di Covid-19.Dall'introduzione delle restrizioni la scorsa primavera i musicisti dell'orchestra hanno tenuto oltre 70 concerti privati in diverse parti di Ginevra. E il pubblico ha accolto molto positivamente questa iniziativa.