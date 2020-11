(Agenzia Vista) Salerno, 3 novembre Covid, aggressione a personale medico a Salerno. Sarà perseguita d’ufficio, il servizio L’aggressione subita dal personale medico dell’Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona ad opera dei parenti di una signora morta per Covid sarà perseguita d’ufficio. I Carabinieri hanno applicato la legge sulla sicurezza del personale sanitario in vigore da settembre con la quale non è più necessaria la querela della persona offesa per procedere. Il reato sarà perseguito d’ufficio. / Courtesy LiraTv Durata: 01_56 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it