(Agenzia Vista) Bolzano, 26 gennaio 2021 Covid Alto Adige, Kompatscher: “Da domenica chiusi bar e ristoranti, raccomandata FFP2” “Da domenica vigeranno delle regole più severe. Ci sarà la chiusura di bar e ristoranti, la chiusura diciamo tutto il giorno, e ovviamente nell'ordinanza prevediamo anche una cosa che a livello internazionale prende sempre più campo, che è quella di una raccomandazione, in questo caso, di portare la mascherina FFP2 nelle situazioni a rischio, dove più persone si trovano all'interno di locali chiusi, o comunque ci sono assembramenti o situazioni di questo tipo - per esempio nel trasporto pubblico ci sarà questa raccomandazione forte” Così il Presidente del Trentino-Alto Adige Arno Kompatscher in conferenza stampa / Facebook Land Südtirol Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev