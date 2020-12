(Agenzia Vista) Roma, 17 dicembre Covid, Arcuri: “Contagi calati del 22% in due settimane. Curva congelata ma non appiattita” “I contagi di oggi sono il 22% in meno rispetto allo stesso giorno di due settimane fa e quelli di due settimane fa erano il 20% in meno di quelli delle due settimane precedenti e così via. In un mese e mezzo grazie alle misure messe in campo a inizio novembre siamo arrivati ad una decrescita del 22%. Confermiamo il fatto che la curva si sia stabilmente congelata ma che comunque non si è appiattita” sono le parole del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 Durata: 01_57 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev