D’Uva (M5s): “Giustizia più semplice per dare risposte a chi le sta aspettando”

(Agenzia Vista) Roma, 30 maggio 2021 “Processi veloci e riforma del Csm, sono queste per il M5s le riforme necessarie anche per la ripresa economia del Paese. Serve una giustizia più semplice e veloce che dia sempre risposte per chi le sta aspettando.” Queste le parole di Francesco D’Uva, Deputato del Movimento 5 stelle. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev