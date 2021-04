Covid, arresti e scontri a Berlino contro le nuove restrizioni

Berlino, 21 apr. (askanews) - Migliaia di persone sono scese in piazza a Berlino per protestare contro l'inasprimento delle restrizioni anti-Covid, nel giorno in cui il Bundestag, la Camera bassa del Parlamento tedesco, ha adottato con 342 sì, 250 no e 64 astenuti, la nuova legge che rafforza i poteri della cancelliera tedesca Angela Merkel, con il governo che ora potrà imporre un lockdown duro - con chiusura delle scuole e coprifuoco - nelle zone a più alto rischio di contagio senza consultare i Laender.Secondo le immagini di France Presse, la polizia di Berlino ha cercato di disperdere circa 8.000 manifestanti non lontano dal Reichstag, sede del Bundestag, e ha eseguito diversi arresti. Secondo un giornalista di Afp sul posto, molti manifestanti non indossavano la mascherina e non rispettavano le misure di distanziamento sociale. La polizia per disperdere la folla è ricorsa anche all'uso di gas lacrimogeni. Circa 150 persone sono state fermate.Per entrare in vigore la legge dovrà ora essere approvata dal Bundesrat, la Camera alta del parlamento che rappresenta i Laender.(immagini Afp)