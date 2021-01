(Agenzia Vista) Roma, 15 gennaio 2021 Covid, Brusaferro: “Europa in piena pandemia, stare sempre molto attenti” “Il quadro europeo ci mostra un’Europa che è sempre in piena pandemia, con delle zone di rosso intenso, rosso mattone che si spostano di settimana in settimana, però che rimangono persistenti, in qualche modo, nel continente europeo. Questo vuol dire che ovviamente dobbiamo stare sempre molto attenti, siamo ancora in mezzo alla pandemia e dobbiamo ovviamente ancora adottare tutte le misure, a livello nazionale e regionale in primis per quanto ci riguarda, ma anche a livello europeo, per dare in modo di poterla controllare”. Così Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro alla conferenza stampa del 15 gennaio sull’analisi dei dati del Monitoraggio Regionale Covid19 della Cabina di Regia. / Youtube Ministero Salute 00_37 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev