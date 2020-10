(Agenzia Vista) Roma, 8 ottobre 2020 Covid, Conte: “Nella nuova ondata dobbiamo essere ancora più responsabili di prima” “In questa nuova ondata dobbiamo essere ancora più responsabili di prima. Abbiamo un patrimonio di credibilità che l’Italia non deve disperdere. Abbiamo un’occasione storica e dobbiamo sfruttarla perché stiamo lavorando per i nostri figli” queste le parole del presidente del Consiglio Giuseppe Conte in collegamento con il Festival dello sviluppo sostenibile. / Facebook Giuseppe Conte Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev