Covid, de Blasio visita un centro vaccini nel Bronx a New York

(Agenzia Vista) New York, 11 gennaio 2021 Covid, de Blasio visita un centro vaccini a New York Il sindaco di New York Bill de Blasio ha visitato uno dei centri di vaccinazioni di New York. La struttura, attiva 24 ore su 24, si trova nel Bronx. 01_20 NYC Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev