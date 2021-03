Covid, Dolly Parton si vaccina e canta Jolene che diventa Vaccine

Roma, 3 mar. (askanews) - La stella della musica country, Dolly Parton, 75 anni, ha ricevuto la prima dose di vaccino contro il Covid-19 che lei stessa ha contribuito a finanziare, quello Moderna.Parton su Twitter ha scritto: "Dolly riceve una dose della sua stessa medicina", proprio riferendosi al milione di dollari che ha donato al centro medico della Vanderbilt University di Nashville, Tennessee, per la ricerca medica e ha condiviso il video in cui viene vaccinata.Poco prima però ha intonato uno dei suoi successi più famosi, "Jolene", riadattandolo per l'occasione:"Vaccino, vaccino, vaccino, vaccino, ti prego non esitare. Vaccino, vaccino, vaccino, vaccino... perché una volta che sei morto, allora è un po' troppo tardi"."Ora sto cercando di essere divertente - ha detto - ma sono serissima riguardo al vaccino. Penso che tutti noi vogliamo tornare alla normalità, qualunque essa sia. E sarebbe una grande iniezione di fiducia se potessimo tornarci al più presto. Vaccinatevi tutti".