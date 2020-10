Covid, dopo la De Girolamo positivo anche il ministro Boccia

Roma, 23 ott. (askanews) - Il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, è risultato positivo al test per il Sars-CoV-2. È asintomatico ed era già da giorni in isolamento fiduciario a casa, in seguito alla positività della moglie Nunzia De Girolamo. "Il virus purtroppo è tra noi - scrive su Facebook - e ci colpisce nei luoghi in cui ci sentiamo più al sicuro, come in casa. Siate tutti responsabili, prudenti e rigorosi: usate la mascherina e mantenete le distanze".Il ministro, che continua a lavorare da casa, segue le procedure stabilite dalle linee guida del ministero della Salute; l'attività ministeriale - fa sapere una nota - non subirà nessuna variazione di programma.La moglie di Boccia, Nunzia De Girolamo, ex deputata di Forza Italia, è risultata positiva tre giorni fa.