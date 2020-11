(Agenzia Vista) Roma, 05 novembre 2020 Covid, l'Italia divisa in diverse zone di rischio, ecco le indicazioni di Palazzo Chigi Ecco tutte le misure decise da Palazzo Chigi per l'Italia divisa in tre zone di rischio a causa dell'emergenza covid. 00_14 Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev