(Agenzia Vista) Genova, 12 gennaio 2021 Covid Liguria, Toti: “Totale vaccini somministrati è al 70% delle dosi consegnate” “Oggi sono stati eseguiti 2.556 vaccini, che porta il totale dei vaccini somministrati a 23.471 su 33.470 consegnati fino a questa mattina, ovvero al 70% del consegnato che è la soglia di stop perché, come sapete, noi eroghiamo il 70% dei vaccini consegnati proprio per – in una catena logistica che ancora qualche incertezza, come ha dimostrato in questi giorni, può riservare – d’accordo con il Commissario Arcuri manteniamo una scorta del 30% momentaneamente in attesa dell’inizio della sessione di richiami”. Così il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in una conferenza stampa trasmessa in diretta su Facebook / Facebook Giovanni Toti 01_03 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev