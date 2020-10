Covid, nel mondo superati i 40 milioni di casi (conteggio Afp)

Roma, 19 ott. (askanews) - Superati i 40 milioni di persone che hanno contratto il coronavirus nel mondo, secondo il conteggio effettuato dalla France Press. I morti, invece, sono oltre un milione e centomila.Gli Stati Uniti sono il paese più colpito in termini di contagi e vittime. Le infezioni in Usa sono oltre 8 milioni; seguono l'India con oltre 7,5 contagi, il Brasile (5.224.362), la Russia(1.390.824). I morti negli Stati Uniti sono quasi 220mila, in Brasile 153mila e in India 114mila.Anche in Europa la situazione preoccupa: sono più di 250mila le persone morte a causa del Covid dall'inizio della pandemia, e 7.366.028 i casi: in testa il Regno Unito (43.646), seguito dall'Italia (36.543), Spagna(33.775), Francia (33.392) e Russia (24.187). Più di 8.000 decessi sono stati registrati soltanto negli ultimi sette giorni.