(Agenzia Vista) New York, 04 maggio 2020 Covid NY la rabbia di Cuomo Senza mascherina potete uccidere qualcuno Il governatore dello Stato di New York, Andrew Cuomo, in conferenza stampa per l'aggiornamento dei dati sull'emergenza coronavirus: "Non indossare in pubblico la mascherina potrebbe uccidere letteralmente qualcuno, quanto crudele e irresponsabile è una cosa simile? Mostrate rispetto" / Facebook Andrew Cuomo Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev